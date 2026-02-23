canzoni sanremo 2026 animali notturni di malika ayane

Malika Ayane partecipa a Sanremo 2026 con il brano “Animali notturni”, portando con sé un'esperienza di cinque apparizioni tra i Big e un secondo posto tra le Nuove Proposte nel 2009 con “Come foglie”. La cantante torna sul palco del festival dopo diversi anni, scegliendo di presentare un pezzo che affronta temi legati alla notte e alla dualità dell’essere umano. La sua presenza anima le aspettative della kermesse musicale.

Cinque partecipazioni tra i Big, a cui si aggiunge lo storico secondo posto tra le Nuove Proposte con Come foglie nel 2009. Malika Ayane è ormai una veterana del Festival di Sanremo e non ha paura di quel palco. Stupirà tutti con un pezzo, Animali notturni, “dance ma giusto”. La sua eleganza non sparisce, ma si evolve ed entra in un brano più ritmato di quelli presentati le altre volte all’Ariston. Il tema è l’amore maturo, quello di chi non ha paura di scegliersi. La sorpresa più grande la augura però a sé stessa: questa è un’evoluzione pensata. Animali notturni, il testo della canzone di Malika Ayane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Sanremo 2026, Malika Ayane – «Animali Notturni»Questa mattina Malika Ayane è salita sul palco di Sanremo 2026 per presentare il suo brano

Come sarà Animali Notturni di Malika Ayane a Sanremo 2026

