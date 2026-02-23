Cantieri Pnrr Enel al lavoro in zona Cadora Burzagli e Porta dell' Accoglienza

Enel ha iniziato i lavori di ristrutturazione della rete elettrica in alcune zone di Pordenone, tra Cadora, Burzagli e Porta dell'Accoglienza, per migliorare l’affidabilità dell’energia. La causa è il bisogno di aggiornare le infrastrutture obsolete e garantire una fornitura più stabile ai residenti. I cantieri sono attivi da settimane e coinvolgono operai e tecnici che lavorano giorno e notte. I lavori continueranno nelle prossime settimane, senza causare grandi disagi.

Complessivamente 4,2 milioni di euro per resilienza e innovazione rete elettrica. Il piano condiviso in un incontro con la Sindaca Silvia Chiassai Martini per ottimizzare la gestione dei cantieri Tra il 2024 e il 2025, infatti, sono già stati investiti circa 2,5 milioni di euro, sia nel centro storico che nelle aree industriali e residenziali. Le attività proseguiranno mercoledì 25 febbraio con i tecnici di E-Distribuzione che opereranno lungo la dorsale di media tensione denominata 'Pascoli', con particolare riferimento alla zona di via Cadorna, via Ammiraglio Burzagli, via Diaz e Porta dell'Accoglienza: al fine di ridurre i disagi per la cittadinanza, saranno accorpati quattro interventi consistenti nel rinnovo tecnologico delle cabine di trasformazione dell'area e nella demolizione di circa 500 metri di linea aerea, che sarà sostituita da cavo completamente interrato, di ultima generazione e senza impatto ambientale.