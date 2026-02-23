Cani tenuti a catena intervengono i Carabinieri nella Capitale | solo i controlli possono fermare questa pratica

Un cane tenuto a catena è stato ritrovato dai Carabinieri a Roma, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un passante. La donna aveva notato il cane che, senza cibo né acqua, viveva in un’area isolata vicino a una scarpata. I militari hanno trovato anche alcuni cuccioli abbandonati tra la vegetazione. Solo i controlli regolari possono prevenire questa crudeltà e garantire il benessere degli animali.

Una cagna tenuta a catena recuperata dai Carabinieri a Roma insieme ai suoi cuccioli che erano stati abbandonati in una scarpata nella vegetazione. Un intervento importante che dovrebbe essere rappresentativo di una situazione che in Italia, nonostante ora la legge lo vieti, non è ancora stata debellata: sono tantissimi i cani che ancora vivono in queste condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

