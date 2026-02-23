Canale di Sicilia almeno mille migranti scomparsi per il ciclone Harry | Identificare i corpi e garantire il diritto alla verità

Il ciclone Harry ha causato la scomparsa di almeno mille migranti nel Canale di Sicilia, mentre onde alte fino a 16 metri si abbattivano tra il 14 e il 21 gennaio. Molte imbarcazioni partite da Sfax sono state travolte dalla furia del maltempo e hanno disperso le loro rotte, lasciando decine di persone senza traccia. Le autorità cercano ora di identificare i corpi e di fare luce su questa tragedia.

Tra il 14 e il 21 gennaio, mentre il ciclone “Harry” sollevava onde fino a 16 metri nel Canale di Sicilia, decine di imbarcazioni partite da Sfax hanno perso la rotta. Le ricostruzioni di Refugees in Libya-Tunisia, Mediterranea Saving Humans e Alarm Phone parlano di oltre dieci natanti dispersi e di almeno mille persone scomparse. Una sola barca avrebbe raggiunto Lampedusa. Delle altre restano frammenti, segnalazioni, telefoni muti. Nelle settimane successive il mare ha iniziato a restituire ciò che aveva inghiottito. Un corpo recuperato dalla Ocean Viking e sbarcato a Siracusa. Altri tra Trapani, Marsala e Pantelleria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Migranti, il mare restituisce 15 corpi tra Calabria e Sicilia. Parla Laura Marmorale di Mhs: «Sono solo alcune delle mille vittime del ciclone Harry. È la più grande strage nel Mediterraneo e nessuno si indigna»Il mare ha restituito quindici corpi tra Calabria e Sicilia, una delle conseguenze del ciclone Harry che ha colpito la zona.

Migranti dispersi dopo il ciclone Harry, le ong: “I morti sono almeno mille”Dopo il passaggio del ciclone Harry nel Mediterraneo centrale, le ricerche dei dispersi continuano senza sosta.

Argomenti discussi: Naufragi nel Canale di Sicilia: Identificare i corpi e dare risposte alle famiglie; Migranti, una scia di cadaveri sulle coste di Sicilia e Calabria; Canale di Sicilia, Le persone annegate vanno recuperate e va ricostruita la loro identità; L'arcivescovo Lorefice dopo i naufragi nel Canale di Sicilia: Non è una tragedia, è una scelta politica.

