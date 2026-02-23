Campioni di efficienza Piantato un seme | adesso coltiviamolo

Alessandro Morelli ha promosso con impegno il progetto per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, spingendo sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie. La sua azione ha portato a un incremento dei lavori di costruzione e miglioramenti nelle strade e negli impianti sportivi. La decisione di accelerare i cantieri ha coinvolto diverse aziende locali, creando nuovi posti di lavoro. Ora si aspetta che i progressi portino a un avanzamento concreto dei lavori.

Alessandro Morelli, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio e in precedenza viceministro alle Infrastrutture con delega alle Olimpiadi, ha avuto un ruolo chiave nel monitoraggio delle opere per Milano-Cortina 2026. Sottosegretario, lei ha parlato delle «più belle Olimpiadi di sempre». Per quale motivo? «Il primo aspetto è il riconoscimento arrivato dagli atleti. Hanno celebrato l'organizzazione italiana a tutti i livelli, manifestando soddisfazione per impianti di eccellenza: penso alla pista da bob di Cortina, definita da molti la più bella del mondo. Ma i complimenti sono arrivati anche per discipline meno legate alla nostra tradizione, come lo sci acrobatico a Livigno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

