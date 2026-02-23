Camera approva Milleproroghe | 177 sì tra tensioni e critiche

La Camera ha approvato il decreto Milleproroghe con 177 voti favorevoli, dopo aver affrontato tensioni e critiche tra i deputati. La decisione arriva in un clima di scontri tra le diverse forze politiche, che hanno evidenziato divisioni sulla proroga di alcune norme. Durante la seduta, sono stati discussi anche i tempi di approvazione e le modalità di modifica del testo. La votazione si è conclusa con una maggioranza netta, lasciando aperti alcuni dubbi sulle conseguenze future.

La Camera dei Deputati ha approvato oggi la fiducia sul decreto Milleproroghe, con 177 voti a favore, 93 contrari e 3 astenuti. Il testo, identico a quello modificato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, rappresenta un passo cruciale per il governo, che ora attende l'esame degli ordini del giorno e il voto finale previsto tra oggi e domani. L'approvazione della fiducia è avvenuta in un clima di tensione politica, con l'opposizione che ha criticato il metodo del governo di utilizzare strumenti come la fiducia per far passare provvedimenti importanti. Tuttavia, la maggioranza ha difeso la scelta, sottolineando la necessità di garantire stabilità e rapidità nell'approvazione di provvedimenti essenziali.