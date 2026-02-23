Calendario popolare - Arti e culture dai territori presenta | ' Rituals'

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 21.00 il Teatro Nuovo di Pisa presenta una serata performativa e multisensoriale che unisce memoria, danza rituale e musica dal vivo, inserita nella rassegna Calendario Popolare – Arti e Culture dai Territori a cura di Francesco Salvadore. Partendo dall’indagine antropologica sul rito del tarantismo – in cui la pizzica è stata fino agli anni Sessanta non solo danza ma esperienza collettiva di cura e trance – Martella sposta l’attenzione dalla pura tecnica alla dimensione simbolica e di cura insita nei movimenti. Per anni ha raccolto testimonianze e documenti nel Salento con registratore e telecamera, interrogandosi sul significato profondo di queste pratiche rituali e del loro potere trasformativo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Brescia festival: un viaggio tra culture, arti e sapori dell’Oriente dal 2026.Brescia organizza il Festival dell’Oriente nel 2026, perché vuole offrire ai cittadini un’esperienza ricca di culture, arti e sapori provenienti dall’Asia.

Conifa sceglie il Cilento: EURO 2026 sarà un ponte tra culture e territoriIl Cilento si prepara ad accogliere l’evento internazionale che vedrà protagonisti le nazioni e le comunità non riconosciute: EURO 2026 organizzato da Conifa.

