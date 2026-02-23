Calciomercato Inter l’annuncio di Di Marzio | In estate verrà fatto un intervento importante

Di Marzio ha annunciato che l'Inter effettuerà un intervento importante durante il mercato estivo, a causa delle esigenze di rafforzare la rosa. Il club punta a introdurre diversi nuovi giocatori e a cedere alcuni underperforming, per migliorare le prestazioni in vista della prossima stagione. La società ha già iniziato a pianificare le mosse e ha individuato alcune priorità da affrontare nel mercato. La campagna di rafforzamento è ormai alle porte.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i piani per la prossima stagione: il club farà un mercato con più partenze e arrivi rispetto all’estate scorsa. Il panorama dei trasferimenti inizia a scaldarsi con largo anticip o e a tracciare la rotta per il futuro dei Campioni d’Italia è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Durante un intervento negli studi di Sky Sport, il giornalista ha delineato una strategia ambiziosa per la compagine meneghina, suggerendo che la prossima sessione estiva non sarà affatto conservativa. La rosa a disposizione di Cristian Chivu, l’ex difensore del Triplete ora alla guida tecnica dei nerazzurri, subirà modifiche strutturali di rilievo per mantenere alta la competitività in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter, Di Marzio fa il punto dopo l’incontro di ieri: queste le strategie dei nerazzurri tra gennaio e estateDopo l’incontro di ieri, Di Marzio ha analizzato la situazione del calciomercato dell’Inter, evidenziando le strategie previste tra gennaio e l’estate.

Mercato Inter, il Barcellona è ad un passo da Joao Cancelo. L’annuncio di Di MarzioSecondo quanto riportato da Di Marzio, il Barcellona si avvicina all'acquisto di Joao Cancelo.

Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Nuovo rinnovo in casa Parma dopo quello di Pellegrino; L’Inter studia il colpo a zero? Romano: Avviati i contatti con l’agente: occhio a…; Inter, Akanji parla del futuro: Punti interrogativi sull'estate, i club chiedono lealtà ma...; Vicario ha già aperto all'Inter: la trattativa e la richiesta del Tottenham.

Simeone in Serie A, annuncio folle dalla Spagna: Precontratto con l’InterL’assurda notizia sulla panchina nerazzurra: il ‘Cholo’ al posto di un Chivu in odore di Scudetto ... calciomercato.it

Chivu e l’addio all’Inter: annuncio improvviso dopo il Bodo GlimtPer Cassano, però, Chivu è destinato ad andare via dall’Italia. Cristian vuole proporre un calcio europeo. L’ex attaccante coglie la palla al balzo per tornare ad attaccare il predecessore del ... calciomercato.it

Calciomercato.it - COMUNICATO UFFICIALE BODO/GLIMT RINVIO PARTITA CON L'INTER: ULTIM'ORA - facebook.com facebook

Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani. Inter-Curtis, Milan-Mateta. Toro, c’è Marianucci x.com