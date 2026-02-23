Calciomercato Inter clamoroso retroscena Frattesi! Poteva andare in porto questo scambio in estate

Un retroscena sul calciomercato Inter rivela che in estate si era pianificato uno scambio tra Frattesi e Rovella, ma l’accordo non è mai stato finalizzato. La trattativa si era bloccata a causa di alcune divergenze tra le parti coinvolte, e i club sono rimasti lontani dal raggiungere un’intesa. La possibilità di vedere i due centrocampisti scambiarsi di maglia era molto concreta, ma alla fine tutto è sfumato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, spunta un clamoroso retroscena: in estate poteva decollare lo scambio tra Frattesi e Rovella. La ricostruzione. Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, l'Inter di Cristian Chivu era stata vicinissima a un colpo di mercato per rinforzare la mediana. Con i nerazzurri attualmente a quota 64 punti e in piena emergenza a centrocampo, i retroscena svelati da Il Messaggero assumono oggi un peso diverso. Calciomercato Inter, retroscena Frattesi-Rovella. Secondo le indiscrezioni, il presidente Lotito aveva seriamente valutato la cessione di Nicolò Rovella ai nerazzurri per una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro.