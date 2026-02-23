Calcio vince la Roma di Gasperini | Champions si decide alla fine

La Roma di Gasperini ha ottenuto una vittoria convincente contro la Cremonese, grazie a tre gol nel secondo tempo. La causa principale è stata la determinazione della squadra, che ha sbloccato il risultato con Cristante, seguita da N’Dicka e Pisilli. La partita si è giocata all’Olimpico, dove i giallorossi hanno preso il controllo fin dall’inizio. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alla qualificazione in Champions, lasciando in bilico le sorti del torneo.

Roma, 23 feb. (askanews) – La Roma non sbaglia all’Olimpico e vince 3-0 contro la Cremonese. Decisivi i gol arrivati tutti nel secondo tempo con Cristante, N’Dicka e Pisilli. I giallorossi portano a casa tre punti preziosissimi, agganciano il Napoli al terzo posto e si portano a +4 dalla Juventus, a una settimana dallo scontro diretto contro i bianconeri. Gasperini ha commentato così il prossimo futuro dei giallorossi nella corsa alla Champions: “Domenica sarà molto importante, vincerla sarebbe un grande passo in avanti. Ma per la mia esperienza la corsa Champions si decide sempre alla fine. Adesso le giornate sono ancora molte, ci sono squadre che arrivano da dietro che sono pericolosissime. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

#Calcio #SerieA L'Inter vince a Lecce per 2-0 e si porta a + 10 punti sul Milan, seconda, che oggi affronta il Parma. Juve sconfitta per 2-0 in casa contro il Como, 0-0 invece Cagliari-Lazio. Oggi anche Genoa-Torino, Atalanta-Napoli e Roma-Cremonese Foto x.com

Calcio B, Cesena in grave crisi, al Manuzzi lo Spezia vince 3-2, è la settima sconfitta nelle ultime 9 partite - facebook.com facebook