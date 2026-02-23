Calcio a 5 il Forlì riparte alla grande | 8-4 all’Original Celtic Bhoys nello scontro play-off

Il Forlì Calcio a 5 ha conquistato una vittoria convincente contro l’Original Celtic Bhoys, con il punteggio di 8-4. La squadra ha mostrato grande determinazione, sfruttando al meglio le occasioni offensive. La partita si è decisa già nel primo tempo, quando i padroni di casa hanno segnato tre reti consecutive. La vittoria rafforza la posizione in classifica e accende le speranze di qualificazione ai play-off.