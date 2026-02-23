Calcio a 5 il Forlì riparte alla grande | 8-4 all’Original Celtic Bhoys nello scontro play-off
Il Forlì Calcio a 5 ha conquistato una vittoria convincente contro l’Original Celtic Bhoys, con il punteggio di 8-4. La squadra ha mostrato grande determinazione, sfruttando al meglio le occasioni offensive. La partita si è decisa già nel primo tempo, quando i padroni di casa hanno segnato tre reti consecutive. La vittoria rafforza la posizione in classifica e accende le speranze di qualificazione ai play-off.
Prossimo appuntamento: trasferta sul campo del Guastalla, altra tappa fondamentale per continuare a sognare. Il Forlì Calcio a 5 domina e vince 8-4 contro l'Original Celtic Bhoys, rilanciando con forza le proprie ambizioni play-off. La formazione di casa parte fortissimo e prende subito in mano il pallino del gioco. Lebbaraa ha la prima grande occasione, ma trova la risposta di Marasi. Poco dopo episodio discusso: Bonetti viene lanciato a rete, Marasi esce fuori area e intercetta con la mano, ma l’arbitro lascia correre tra le proteste forlivesi. Il risultato si sblocca al 12’: splendida combinazione tra Bonetti e Giangrandi, con quest’ultimo che fa da sponda spalle alla porta liberando Bonetti per il tiro vincente dalla distanza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Calcio a 5, sfida verità al Marabini: per il Forlì lo scontro diretto con l'Original Celtic BhoysIl match tra Forlì e Original Celtic Bhoys si è giocato al Marabini, causando tensioni tra le due squadre.
Calcio a 5: in Serie B il Bagnolo cade male (6-1) in casa dell’Arpi Nova, mentre in C1 gli Original Celtic Bhoys sbancano Guastalla. L’OR ringrazia il portiere Piccioni e fa il blitzNella seconda giornata di ritorno di Serie A2 Elite, l’Olimpia Regium conquista una vittoria importante 3-2 a Merate contro i Saints Milano.
