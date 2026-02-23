Calabria | droghe a 12 anni +39% di casi tra under 34

L’aumento del 39% dei casi di dipendenza tra i giovani calabresi è legato all’uso di droghe sintetiche come lo Shaboo e il Fentanyl, che raggiungono anche i 12 anni di età. Le autorità segnalano un incremento preoccupante tra gli under 34, con molti giovani che sperimentano per la prima volta sostanze pericolose. Le nuove statistiche mostrano come il fenomeno si diffonda rapidamente tra i più giovani, creando allarme tra genitori e insegnanti.