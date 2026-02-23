Calabria | droghe a 12 anni +39% di casi tra under 34
L’aumento del 39% dei casi di dipendenza tra i giovani calabresi è legato all’uso di droghe sintetiche come lo Shaboo e il Fentanyl, che raggiungono anche i 12 anni di età. Le autorità segnalano un incremento preoccupante tra gli under 34, con molti giovani che sperimentano per la prima volta sostanze pericolose. Le nuove statistiche mostrano come il fenomeno si diffonda rapidamente tra i più giovani, creando allarme tra genitori e insegnanti.
Sommario. In Calabria, l’allarme per le dipendenze tra i giovani si intensifica, con un aumento del consumo di droghe sintetiche come lo Shaboo e il Fentanyl. La regione, nota per essere una delle principali rotte del traffico internazionale di droga, vede un coinvolgimento sempre più precoce dei giovani, con il primo contatto con le sostanze che avviene già a 12 anni. Le nuove tecnologie facilitano lo spaccio digitale, mentre i servizi di contrasto alla tossicodipendenza sono insufficienti. La spirale della droga in Calabria. La Calabria non è solo una delle principali rotte del traffico internazionale di droga, ma anche un territorio in cui molti giovani si perdono nel consumo di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Droga in Calabria, non solo traffico: giovani sempre più coinvolti e il consumo di Shaboo e Fentanyl.
