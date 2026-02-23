Calabria | Chiesa combatte spopolamento con convegno a Catanzaro

L’Istituto Teologico Calabro San Francesco di Paola ha organizzato a Catanzaro un convegno per affrontare il problema dello spopolamento nelle zone interne della Calabria. La causa principale è la diminuzione della popolazione giovanile e la mancanza di opportunità lavorative. Durante l’evento, esperti e rappresentanti locali discuteranno strategie per valorizzare queste aree e invertire la tendenza negativa. Il dibattito si concentrerà su proposte concrete da attuare nei prossimi mesi.