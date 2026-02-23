Calabria | Chiesa combatte spopolamento con convegno a Catanzaro
L’Istituto Teologico Calabro San Francesco di Paola ha organizzato a Catanzaro un convegno per affrontare il problema dello spopolamento nelle zone interne della Calabria. La causa principale è la diminuzione della popolazione giovanile e la mancanza di opportunità lavorative. Durante l’evento, esperti e rappresentanti locali discuteranno strategie per valorizzare queste aree e invertire la tendenza negativa. Il dibattito si concentrerà su proposte concrete da attuare nei prossimi mesi.
L’Istituto Teologico Calabro San Francesco di Paola organizza a Catanzaro un convegno per trasformare le aree interne della Calabria da zavorra a risorsa. L’evento, in programma per il 23 e 24 febbraio 2026, riunirà esperti e pastori per discutere soluzioni concrete allo spopolamento dei territori montani. L’Italia ha un problema che spesso viene ignorato: l’abbandono delle aree interne. Secondo i dati della Strategia Nazionale, oltre 4,5 milioni di abitanti vivono in 124 aree di progetto, dove servizi essenziali come medici e trasporti sono sempre più rari. Ma la Chiesa calabrese non vuole arrendersi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
