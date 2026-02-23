Cafc 70 milioni di budget nel 2026

Cafc ha annunciato un budget di 70 milioni di euro per il 2026, dopo aver deciso le strategie per il prossimo anno. La decisione nasce dall’assemblea dei soci, che ha approvato gli obiettivi e le priorità operative della società. Durante l’incontro, sono stati definiti i principali investimenti e le aree su cui concentrare le risorse. La società si prepara a mettere in atto il piano approvato nei prossimi mesi.

Si è svolta oggi l’assemblea dei soci di Cafc Spa, che ha approvato gli obiettivi 2026 della società, definendo le priorità operative e strategiche per il nuovo anno. L’incontro ha rappresentato anche un passaggio istituzionale importante dopo l’ampliamento del perimetro societario: per la prima volta hanno partecipato all’assemblea anche i nuovi Comuni soci dell’area pordenonese, entrati nella società a seguito della fusione che ha esteso il servizio idrico integrato al nuovo territorio. Nel nuovo perimetro aziendale, Cafc ha illustrato i principali indicatori del budget 2026, già approvato dal Consiglio di amministrazione: fatturato previsto pari a 70 milioni di euro (58 milioni nel 2025 sul perimetro Cafc “storico”), margine industriale di 27 milioni, patrimonio netto di 129 milioni e investimenti programmati per 45 milioni di euro, di cui 39 milioni destinati al Servizio idrico integrato e 6 milioni per il completamento dei progetti Pnrr. 🔗 Leggi su Udinetoday.it TeleMeloni, la resa silenziosa di palazzo Chigi: dieci milioni in meno nel budget 2026 certificano il flop del progettoTeleMeloni e il ridimensionamento di Palazzo Chigi segnano un cambiamento nel panorama politico e mediatico italiano.