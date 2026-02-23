Cachet o rimborsi? I compensi per Sanremo 2026 di conduttori ospiti e cantanti e quanto incassa la Rai

Il pagamento dei compensi, tra cachet e rimborsi, ha suscitato grande interesse tra organizzatori e pubblico. La questione si concentra sui costi sostenuti per conduttori, ospiti e cantanti, e sull’incasso che la Rai ottiene dall’evento. I dettagli sui compensi rivelano come ogni figura coinvolta contribuisca alla riuscita della kermesse. La gestione economica di Sanremo rimane un punto di discussione tra gli addetti ai lavori. La prossima edizione si avvicina, e i numeri continuano a fare rumore.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – Sanremo è Sanremo, ma i soldi sono soldi. E a Sanremo contano parecchio. È ovvio che ogni piccola tessera di questo immenso puzzle della canzone porta il proprio contributo al successo della manifestazione – e agli incassi pubblicitari della Rai. Ognuno vuole la sua briciola, piccola o grande che sia. Dunque, partiamo dall'alto. Il cachet di Carlo Conti che – ricordiamolo – non è solo conduttore, ma soprattutto direttore artistico, una carica che comporta essere impegnati per mesi a selezionare cantanti e canzoni – resta sui livelli dell'anno scorso, diciamo tra i 500 e i 600mila euro.

