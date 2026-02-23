Caccia all' allenatore del Manchester United | il primo candidato rischia l' esclusione

Il Manchester United sta valutando seriamente un nuovo allenatore, dopo aver deciso di cambiare guida tecnica. La causa di questa ricerca è il risultato deludente della squadra in questa stagione. Il primo candidato, già accostato al club, potrebbe essere escluso dalla corsa a causa di una recente indiscrezione che coinvolge il suo attuale incarico. La decisione finale dipenderà dalle prossime settimane di trattative e valutazioni.

Il manchester united è impegnato a definire la scelta tecnica per il futuro, con l’obiettivo di individuare un allenatore permanente in grado di guidare la squadra nel medio termine. In cima alla lista dei potential candidati figura Oliver Glasner, attuale allenatore del Crystal Palace, indicato come prima opzione, anche se restano dubbi legati al carattere e al modo di operare che contraddistingue la sua gestione. Glasner è un tecnico dal profilo intrigante, capace di trasformare una squadra spesso ai margini della top ten in una formazione competitiva a livello europeo. A Selhurst Park ha ottenuto risultati rilevanti con una formazione rivelatasi pragmatica nello schierare un 3-4-2-1 efficace sotto pressione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Manchester United, è sempre caccia al nuovo allenatore ma…Il primo della lista potrebbe a sorpresa essere depennato! C’è un motivo importanteRuben Amorim ha lasciato il suo ruolo, e questa decisione ha spinto Manchester United a riconsiderare le proprie scelte per il nuovo allenatore.

Pronostico Manchester United-Manchester City: incognita nuovo allenatore sul derbyIl match tra Manchester United e Manchester City, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si disputerà sabato alle 13:30.

Questo ragazzo no si raderà mai i capelli manchester united no ha vinto #football #manchesterunited

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Under 15 Serie A e B, Pisa a caccia del quarto risultato utile consecutivo contro lo Spezia; Allenatori Settore Giovanile. In 250 al Clinic di Moncalieri. Capobianco: Funzionale per le pratiche quotidiane; Altotevere-Gabbiano Mantova, caccia all’obiettivo grosso; Michele Pazienza vicinissimo alla panchina del Foggia: l'ex Torres torna a casa.

Avellino alla caccia dell'erede di Biancolino. E anche allo Spezia trema l'allenatoreBollono le panchine in Serie B con l’Avellino che ha esonerato nella giornata appena passata Raffaele Biancolino, dopo la sconfitta nello scontro. tuttomercatoweb.com

Ferito il fratello dell’allenatore Pisacane, convalidati i due fermi. Caccia ad altri tre indagatiPer i due indagati è stata disposta la misura cautelare del carcere. I reati contestati sono tentato omicidio e porto in luogo pubblico di un'arma da sparo (una pistola calibro 9). Il giudice per le ... napoli.repubblica.it

Rashford infiamma l’asse Barcellona Manchester United Cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Il Manchester United si ferma a 4 vittorie di fila: niente taglio di capelli per Frank #SkySport x.com