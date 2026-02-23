Cab acquisisce il Centro di Medicina dello Sport di Eupilio | rafforzata la presenza nel Comasco

Cab ha acquistato il Centro di Medicina dello Sport di Eupilio, che dal 1982 fornisce servizi ai tanti sportivi locali. La decisione deriva dalla volontà di ampliare la presenza nel territorio del Comasco e di migliorare l’offerta sanitaria dedicata agli atleti. La struttura, conosciuta per le sue attrezzature e il personale esperto, continuerà a operare con lo stesso impegno. La notizia interessa molte società sportive della zona e i loro allenatori.

Lo storico centro attivo dal 1982 entra nel network Cab. Garantita la continuità dei servizi e annunciato un potenziamento dell'offerta Nuovo tassello nel panorama sanitario del Comasco. Cab ha annunciato l'acquisizione dello storico Centro di Medicina dello Sport di Eupilio, attivo sul territorio dal 1982 e punto di riferimento per generazioni di atleti e società sportive della provincia di Como. L'operazione, comunicata ufficialmente il 19 febbraio 2026, rappresenta un passo importante nella strategia di consolidamento del gruppo, già presente in Lombardia con una rete di centri medici polispecialistici e punti prelievo.