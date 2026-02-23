C-Span frena | Quel John Barron non era Donald Trump – Il video

Un video ha chiarito che la voce che si è presentata come ‘John Barron’ durante una telefonata a C-Span non apparteneva a Donald Trump. La persona ha dichiarato di essere un collaboratore dell’ex presidente, ma le autorità hanno confermato che si trattava di un falso. L’episodio ha attirato l’attenzione sui tentativi di inganno e sulla confusione generata intorno alle comunicazioni pubbliche. La vicenda continua a suscitare interrogativi sulla verifica delle fonti.

«Molti stanno parlando della telefonata a C-Span da parte di una persona che si è identificata come ‘ John Barron ‘ e vogliamo mettere a tacere le voci: non era il presidente. La telefonata è arrivata da un numero nella Virginia centrale e mentre il presidente era impegnato in un evento coperto» dalla stampa, «l’incontro alla Casa Bianca con i governatori». Lo sostiene C-Span, emittente a cui ieri è arrivata la chiamata di un telespettatore, tale John Barron dalla Virginia. Lo pseudonimo John Barron e quell’accento del Queens. Quel nome è uno pseudonimo usato da Donald Trump negli anni ’80 e ’90 e la voce, molto simile a quella del presidente, ha dato il via a delle speculazioni. 🔗 Leggi su Open.online

«La Corte Suprema ha sbagliato», John Barron chiama in diretta tv, ma la voce sembra quella di Trump (e lo pseudonimo pure) – Il videoJohn Barron, noto per aver usato un falso nome in passato, ha fatto un collegamento in diretta televisiva, ma la voce e il tono ricordano sorprendentemente quelli di Donald Trump.

Barron Trump, il figlio-pertica di Donald tra fede ritrovata, criptovalute e zero socialBarron Trump, figlio di Donald Trump, ha recentemente attirato l'attenzione dei media americani grazie a un film in uscita su Melania.

