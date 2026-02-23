Bullismo a Udine | 5 giovani estorcono smartphone a coetaneo

Cinque giovani hanno preso di mira un coetaneo nel piazzale Rita Levi Montalcini di Udine, estorcendo il suo smartphone con la forza. La rapina si è verificata nel pomeriggio, quando i ragazzi hanno circondato il ragazzo e gli hanno richiesto il cellulare minacciandolo. Il giovane ha cercato di resistere, ma è stato costretto a consegnare il dispositivo. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Cinque giovani hanno estorto uno smartphone a un coetaneo nel piazzale Rita Levi Montalcini di Udine. Due sono stati denunciati, mentre tre restano ricercati. L'episodio è avvenuto venerdì 20 febbraio, con i Carabinieri che hanno recuperato lo zaino della vittima. — Il piazzale Rita Levi Montalcini a Udine è stato teatro di un episodio di estorsione ai danni di un giovane. Venerdì 20 febbraio, cinque ragazzi hanno avvicinato un coetaneo, minacciandolo e sottrandogli il cellulare. La richiesta di restituzione dello smartphone ha portato a una nuova richiesta: lo zaino della vittima. Dopo aver consegnato quanto richiesto, il giovane ha potuto riprendere il suo telefono, ma i cinque si sono allontanati con il bottino.

