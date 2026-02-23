Bufera sull' appalto della Bit di Milano | Allestimento dello stand Sicilia affidato al consulente di Schifani

La decisione di assegnare l’allestimento dello stand Sicilia alla Bit di Milano ha suscitato molte polemiche, a causa del coinvolgimento di un consulente legato a Schifani. La scelta ha sollevato dubbi sulla trasparenza del processo e sulla presenza di possibili conflitti di interesse. I critici chiedono chiarimenti sul criterio adottato per la selezione e sulla provenienza delle risorse impiegate. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle opposizioni.

Interrogazione del Pd all'Ars che ipotizza il conflitto di interessi: "Anomalie nella procedura di assegnazione. Ad aggiudicarsi la gara due società che hanno rapporti con la Regione". Elvira Amata: "Farò una verifica con gli uffici" Bufera sull'assegnazione del servizio di allestimento dello stand (e servizi connessi) della Regione alla Bit di Milano. A finire nell'occhio del ciclone è la gara indetta dall'assessorato al Turismo, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando con cui è stato affidato l'incarico a due società che hanno già rapporti con l'amministrazione regionale.