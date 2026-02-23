Bufera in arrivo cancellati tantissimi voli Caos totale aeroporti paralizzati | cosa succede

Una potente tempesta di neve negli Stati Uniti causa oltre 5.000 voli cancellati e blocca il traffico aereo. Le condizioni estreme hanno portato alla paralisi di aeroporti e strade, con New York che ha chiuso ponti e strade non essenziali. Le autorità hanno emesso allerte massime, mentre i passeggeri affrontano lunghe attese e disagi improvvisi. La perturbazione continua a diffondersi, rendendo difficile prevedere quando la situazione potrà tornare alla normalità.

La tempesta di neve negli Usa paralizza il Paese e manda in tilt il traffico aereo: sono oltre 5mila i voli cancellati nelle ultime ore, mentre a New York scatta l’allerta massima con strade e ponti chiusi al traffico non essenziale. Secondo i dati del sito di monitoraggio FlightAware, la perturbazione ha costretto a terra 5.326 voli, tra collegamenti interni e tratte da e per gli Stati Uniti. Un numero destinato ad aumentare con il peggioramento delle condizioni meteo. L’emergenza ha spinto diverse autorità locali a dichiarare lo stato di emergenza. Tra gli Stati più colpiti figurano Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey e Rhode Island, dove si registrano forti disagi alla circolazione e interruzioni dei servizi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

