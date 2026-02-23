Buche tipo cratere

Le buche profonde sulla strada dell'isola ecologica, vicino a Carrefour, sono la causa di numerosi incidenti. Questi crateri, causati dall'usura del manto stradale e dal maltempo, rendono pericoloso il passaggio dei veicoli. Automobilisti e ciclisti devono fare attenzione, perché la situazione si aggrava con il traffico intenso. La strada presenta voragini di varie dimensioni, che ostacolano la circolazione e mettono a rischio la sicurezza di chi percorre quella zona.

Pensavo fosse una pozzanghera invece è un... cratereDurante un temporale sabato sera, ho attraversato via Duca della Verdura e, pensando fosse una pozzanghera, ho imbattuto in un cratere.

