Buche stradali boom di cittadini con auto danneggiate L' appello di Udicon | Servono interventi duraturi

Un aumento di lamentele da parte di automobilisti danneggiati si registra a causa delle numerose buche sulle strade di Modena. La causa principale è la scarsa manutenzione delle vie urbane, che provoca danni ai veicoli e disagio tra i pendolari. Centinaia di cittadini si sono rivolti all'associazione U.Di.Con. Emilia-Romagna, chiedendo interventi più efficaci e duraturi. Molti segnalano danni alle gomme e agli ammortizzatori, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo.

L'associazione: "Intervenire sulle strade significa anche prevenire incidenti e garantire alle persone la sicurezza alla guida” Boom di cittadini che si rivolgono alla sede modenese di U.Di.Con. Emilia-Romagna per le buche stradali. Lo fa sapere la stessa associazione a tutela dei consumatori, segnalando un aumento sostanziale dei contatti allo sportello, in particolare dopo le ultime settimane contraddistinte da numerose piogge. "Ogni anno è la solita storia – commenta il commissario regionale U.Di.Con., Antonio Rachele -: dopo ogni pioggia sia la tangenziale che le strade cittadine si riempiono di buche, che poi tendono ad allargarsi giorno dopo giorno se non diventano oggetto di un pronto intervento di manutenzione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

