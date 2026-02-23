Buche da 20 cm | il parcheggio maledetto che nessuno può sistemare
Un parcheggio di via Cernaia a Biella, soprannominato “parcheggio dei marocchini,” presenta buche di 20 centimetri che rendono difficile la sosta. La causa principale risiede nel mancato intervento di manutenzione, che ha lasciato l’asfalto in condizioni critiche. Automobilisti evitano di usarlo, ma alcuni decisi tentano comunque di parcheggiare, rischiando di danneggiare le auto. La situazione rimane irrisolta da mesi, creando disagio tra gli utenti.
Sommario. A Biella, un’area di sosta lungo via Cernaia, nota come parcheggio dei marocchini, versa in condizioni di degrado avanzato con buche profonde e pericolose. Il Comune non può intervenire perché l’area è di proprietà privata, bloccata in un limbo burocratico da decenni. La situazione persiste nonostante le segnalazioni dei cittadini e le potenziali soluzioni rimangono in stand-by. Il parcheggio che nessuno può sistemare. Immagina di dover parcheggiare la tua auto in un’area dove le buche sono così profonde da sembrare crateri lunari. È la realtà quotidiana per gli automobilisti di Biella, costretti a utilizzare il parcheggio lungo via Cernaia, noto come il parcheggio dei marocchini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
A Palermo per sistemare le buche si aspetta il... mortoA Palermo le strade sono un incubo.
Territorio e Sviluppo si è rivolto all’ufficio tecnico nei giorni scorsi per sollecitare un intervento di ripristino del manto stradale pieno di buche nel parcheggio di Bavaggi adiacente la S.S.225 e per chiedere che l’impresa edile che sta lavorando in loc - facebook.com facebook