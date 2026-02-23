Massimo Giletti perde il suo programma sulla Rai a causa di decisioni interne che sorprendono gli addetti ai lavori. Nonostante gli ascolti soddisfacenti, la rete ha deciso di interrompere la trasmissione a fine marzo, lasciando molti spettatori delusi. La decisione arriva in un momento in cui il conduttore sembrava aver ritrovato la sua stabilità professionale. La notizia si diffonde tra il pubblico e gli addetti ai lavori, generando molte domande sul futuro.

Doccia fredda per Massimo Giletti: il suo ritorno in Rai si interrompe prima del previsto. Nonostante risultati d’ascolto considerati positivi, Lo Stato delle Cose si ferma a fine marzo. Una decisione che ha sorpreso molti, soprattutto perché arriva in un momento di consolidamento del programma nel prime time del lunedì su Rai. A rendere ancora più discusso lo stop è la motivazione che filtra dagli ambienti vicini al servizio pubblico. Massimo Giletti, la Rai gli dà il benservito: ecco perché chiude Lo Stato delle Cose. Secondo quanto anticipato dal quotidiano Domani, la trasmissione non proseguirà oltre il 31 marzo per un presunto “ esaurimento del budget ”. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Massimo Giletti lascia gli studi di Rai 2 dopo una lite in diretta con un giornalista.Massimo Giletti ha abbandonato gli studi di Rai 2 dopo un acceso confronto in diretta con un collega giornalista.

Lo Stato delle cose, stop anticipato dalla Rai al programma di Massimo Giletti: il retroscenaLa decisione di interrompere anticipatamente il programma di Giletti deriva da una valutazione interna della Rai, nonostante gli ottimi ascolti registrati.

Bruttissima notizia per Massimo Giletti: la Rai gli chiude il programma con una motivazione assurda!

