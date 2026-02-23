Bruganelli contro Presta | scontro pubblico

Il libro di Lucio Presta ha riacceso vecchie tensioni, causando un acceso confronto pubblico. La pubblicazione di “L’Uragano” ha riacceso discussioni tra gli addetti ai lavori, soprattutto dopo che l’autore ha descritto i motivi della rottura con Paolo Bonolis. La polemica ha coinvolto anche altri protagonisti dello spettacolo, che hanno commentato pubblicamente la vicenda. La lite si è accesa sui social e nelle interviste radiofoniche. La vicenda continua a far discutere nel settore.

. Il libro di Lucio Presta riapre vecchie ferite. Il dibattito nel mondo dello spettacolo si infiamma dopo l’uscita di “L’Uragano”, volume in cui Lucio Presta racconta la fine del lungo percorso professionale condiviso con Paolo Bonolis. Fino a questo momento Sonia Bruganelli aveva mantenuto il silenzio, ma la diffusione di una dettagliata analisi firmata da Fanpage.it ha spinto Sonia Bruganelli a intervenire in prima persona. Nel libro, Lucio Presta descrive la rottura con Paolo Bonolis e assegna a Sonia Bruganelli un’influenza determinante nella conclusione del rapporto lavorativo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: accuse di tradimento e rottura con Paolo BonolisLucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis.

Non è la TV, Stefania Rocco dopo lo scontro con Presta: “Zittita al suo evento perché cercavo l’amante di Bruganelli”Stefania Rocco ha dichiarato di essere stata zittita da Lucio Presta durante l’evento di presentazione del libro

Bonolis parla dell'unica puntata di Ciao Darwin che non ha potuto fare #short #bonolis

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sonia Bruganelli, altra frecciata a Lucio Presta su Bonolis: Il mio ex è il mio più grande fan; Non è la TV, Stefania Rocco dopo lo scontro con Presta: Zittita al suo evento perché cercavo l'amante di Bruganelli; Scontro Bruganelli-Presta, l'amica di Sonia 'smonta' la teoria dei tradimenti a Bonolis: Nessun amante, fanno ridere; Lucio Presta l’ha accusata di avere tradito Bonolis, Sonia Bruganelli: Ossessione e ingratitudine.

Scontro Bruganelli-Presta, l'amica di Sonia 'smonta' la teoria dei tradimenti a Bonolis: Nessun amante, fanno ridereArriva una difesa netta da parte dell'amica di Bruganelli, con parole decise e interrogativi che ribaltano la narrazione sui presunti tradimenti raccontati nel libro di Lucio Presta. libero.it

Sonia Bruganelli denuncia Presta: È al delirio, poi nega il flirt col frontman vincitore di SanremoIn un recente commento social, la produttrice ed ex di Paolo Bonolis avrebbe accennato a una causa nei confronti dell'agente dello spettacolo. Ecco i dettagli. libero.it

Le indiscrezioni, si sa, quando toccano la sfera privata diventano subito materia incandescente. E questa volta al centro del ciclone mediatico c’è Sonia Bruganelli, finita nel mirino dopo alcune rivelazioni contenute nel libro di Lucio Presta. Nel volume, il mana - facebook.com facebook

Sonia Bruganelli ha pubblicato una frecciatina sui social rivolta a Lucio Presta. L'imprenditrice ha commentato le dichiarazioni contenute nel libro dell'agente, facendo riferimento a recenti tensioni tra i due. La sua risposta si inserisce x.com