Brown is the new black, tutte le sfumature di marrone da provare per l’inverno 2026 (e come abbinarle) Da qualche tempo, il colore marrone ha conquistato le vetrine e le passerelle, sostituendo il nero come scelta principale per molte fashioniste. La causa di questa tendenza deriva dalla voglia di sfumature più calde e naturali, capaci di abbinarsi facilmente ai capi invernali più amati. Le nuance di cioccolato e castagna si trovano ora in cappotti, scarpe e accessori. Molti preferiscono sperimentare con dettagli che fanno la differenza.

Da qualche tempo un nuovo neutro è in città e minaccia di prendere il posto del nero, contribuendo a sfatare quel mito — oramai un filo stantio — che lo eleggeva a jolly assoluto del guardaroba, donante su tutto e su tutti. Stiamo parlando del marrone, che con le sue infinite sfumature rappresenta il nuovo terreno di sperimentazione nell'inverno 2026. Esibito ton sur ton oppure accanto ai colori più audaci sulla piazza, la sua è un'attrattiva tutt'altro che ovvia e vale davvero la pena fare la sua conoscenza. Il marrone è il nuovo nero? Quali nuances provare e in quali combo nell'inverno 2026. Spargendo tutt'intorno sorpresa e sgomento, l'odierna scena della moda ci ha presentato il marrone come nuovo neutro d'elezione: una tendenza, questa, a cui noi tutti — una volta superato l'iniziale stato di shock, si intende — ci siamo dimostrati disposti a cedere vista la natura gloriosamente versatile, sofisticata terrosa e infinitamente lusinghiera della sua tinta protagonista.