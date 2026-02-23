Britt Baker resta nel mirino della AEW

La decisione di Britt Baker di rinnovare il contratto ha attirato l'attenzione, dopo che si è diffusa la notizia di un possibile cambio di squadra. La causa principale è la volontà della wrestler di consolidare la sua posizione, anche grazie a un nuovo accordo economico firmato di recente. La sua presenza sui ring si fa sentire, e gli appassionati attendono di vedere come si evolverà la sua carriera nei prossimi mesi.

Nel panorama delle categorie sportive professionistiche, le dinamiche contrattuali legate a britt baker restano tra gli elementi più monitorati, con ripercussioni sul calendario televisivo e sulle scelte narrative della promotion. L'insieme delle indicazioni disponibili indica una situazione di stabilità contrattuale, ma al contempo si aprono margini di estensione che potrebbero modificare i tempi di presenza sui vari palcoscenici. britt baker continua a essere vincolata da un contratto attuale. L'organizzazione dispone della facoltà di prolungare l'accordo nel caso in cui l'atleta sia assente per un periodo prolungato a causa di infortuni o di problemi fisici; qualora questa opzione venga esercitata, l'intesa potrebbe estendersi oltre la scadenza iniziale, fino al 2027 inoltrato.