Brescia | la Settimana Rosa

La città di Brescia si anima con la Settimana Rosa, un evento nato per promuovere l'inclusione e il benessere locale. La causa è il desiderio di coinvolgere cittadini e visitatori in iniziative che uniscono sport, cultura e socialità. L’atmosfera si riempie di incontri, spettacoli e attività pensate per riscoprire le tradizioni e rafforzare il senso di comunità. La manifestazione si prepara a coinvolgere tutti, dai più giovani agli adulti.

In attesa del via alla Bossoni Brescia Art Marathon, Brescia comincia a correre in un altro modo: con le idee, con le storie, con la voglia di ritrovarsi. La maratona diventa il centro di un programma diffuso che intreccia cultura, diritti, arte e musica, trasformando l'attesa della gara in un'esperienza collettiva che coinvolge tutta la comunità. La novità del 2026 è la Settimana Rosa, in programma dal 3 al 6 marzo, un percorso pensato per accompagnare la città verso la Giornata Internazionale delle Donne. Non un semplice calendario di appuntamenti, ma un filo rosso che intreccia storie, riflessioni e testimonianze.