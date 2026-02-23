Brescia | Cotonella La Corsa Rosa

Cotonella ha organizzato la 17ª edizione della Corsa Rosa, che il 1° marzo trasformerà il centro di Brescia in un fiume di partecipanti vestiti di rosa. La corsa, partita nel 2009, attira ogni anno centinaia di persone che si sfidano lungo il percorso cittadino. Quest’anno, l’evento promette di coinvolgere ancora più sportivi e appassionati, portando colore e energia nel cuore della città. La partenza avviene alle prime luci del mattino in piazza della Loggia.

Sarà ancora una volta una marea rosa a invadere il centro storico di Brescia. Domenica 1° marzo prenderà il via la 17ª edizione della Cotonella La Corsa Rosa, l’evento nato nel 2009 e divenuto negli anni uno degli appuntamenti più attesi per la città e l’intero territorio provinciale. Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione porterà nel nome quello dello sponsor principale, Cotonella, che affianca l’organizzazione guidata da UISP Comitato Territoriale di Brescia. Una collaborazione solida, giunta al terzo anno, che racconta una scelta basata su valori condivisi: attenzione alle donne, radicamento nel territorio e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Brescia: la Settimana RosaLa città di Brescia si anima con la Settimana Rosa, un evento nato per promuovere l'inclusione e il benessere locale.

La bossoni Brescia Art Marathon lancia la settimana rosaLa Bossoni Brescia Art Marathon ha deciso di dedicare una settimana alle donne, sospendendo le gare dal 3 al 6 marzo.

