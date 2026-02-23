Brescia-Costa Volpino 3-0 | Leonesse inarrestabili tredicesimo successo consecutivo e vetta solitaria

La vittoria di Brescia contro Costa Volpino, con un punteggio di 3-0, deriva dalla determinazione delle Leonesse, che ottengono così il tredicesimo risultato positivo di fila. La squadra di casa ha dominato il match, sfruttando la velocità e la precisione in attacco. Un dettaglio chiave è stato il rendimento offensivo delle attaccanti, che ha messo in crisi la difesa avversaria. La partita si è conclusa con Brescia in vetta alla classifica.

Nel tardo pomeriggio del PalaGeorge il derby tra la capolista Brescia e la recente vincitrice della Coppa Italia di Serie A2 ha messo in luce una prestazione caratterizzata da ritmo, concentrazione e determinazione. Le padrone di casa hanno preso subito in mano le redini della partita, hanno operato una rimonta importante nel secondo set e hanno chiuso con convinzione nel terzo, consolidando la leadership della Pool Promozione. All’avvio il quintetto guidato da Solforati è riuscito a spezzare l’equilibrio, grazie a una fase di gioco incisiva a muro e in battuta. Amoruso realizza i primi punti pesanti, seguito dall’elevata efficacia di Kavalenka al centro e a muro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

