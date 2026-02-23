Boston domina Los Angeles | Brown e Pritchard protagonisti nella vittoria

I Boston Celtics hanno battuto i Los Angeles Lakers con un punteggio di 111-89, grazie alle prestazioni di Brown e Pritchard. La causa della vittoria sta nelle ottime difese e nei canestri decisivi dei due giocatori. I Celtics hanno controllato il gioco fin dal primo quarto, portando avanti un ritmo che i Lakers non sono riusciti a recuperare. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i Celtics, che puntano a migliorare la classifica.

nel confronto tra due delle franchigie storiche della nba, la notte ha visto i boston Celtics imporsi sui los angeles lakers con un punteggio di 111-89. la sfida ha evidenziato la crescita offensiva di jaylen brown e payton pritchard, capaci di prendere il controllo del match nella seconda metà e di assicurare una vittoria che alimenta lo sweep stagionale della rivalità. la squadra di boston ha imposto un ritmo costante nella ripresa, mantenendo saldamente in mani l’iniziativa e consolidando una serie positiva che include tre successi consecutivi e otto vittorie nelle ultime nove uscite. ai Lakers sono mancati i riferimenti offensivi chiave e la serata ha visto un calo del punteggio complessivo, chiudendo la gara con la seconda peggior marcatura della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pritchard trascina Boston alla vittoria prima della pausaPritchard ha guidato i Celtics alla vittoria contro i Bulls nell’ultimo incontro prima della pausa All-Star.

NBA, notte amara per Celtics e Lakers: cadono anche Boston e Los AngelesNella notte NBA, Celtics e Lakers subiscono sconfitte importanti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

86 anni fa nasceva PETER FONDA (New York, NY, USA, 23 febbraio 1940 - Los Angeles, California, USA, 16 agosto 2019). Il "middle name", come lo chiamano negli Stati Uniti, non mente. Peter Fonda è figlio dell'attore Henry Fonda e della "finanziera" Franc - facebook.com facebook

Roblox viene portato in tribunale da Los Angeles: ecco la risposta della compagnia x.com