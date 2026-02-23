Boom di 50 euro falsi è allarme | ecco come riconoscerli

Un aumento improvviso di banconote da 50 euro false ha causato preoccupazione tra commercianti e cittadini. Le segnalazioni sono cresciute sensibilmente negli ultimi giorni, mentre i truffatori utilizzano metodi più sofisticati per ingannare. Molti negozianti hanno già riscontrato difficoltà nel distinguere le banconote autentiche da quelle contraffatte, soprattutto durante le transazioni rapide. Le autorità consigliano di controllare attentamente i dettagli di sicurezza prima di accettare il denaro.

Si registra un boom di banconote da 50 euro contraffatte, con un’impennata delle segnalazioni proprio in queste settimane. Tra Pescara e l’area metropolitana commercianti e cittadini parlano di un aumento anomalo di biglietti sospetti, come riferisce Il Messaggero, quasi sempre dello stesso taglio. Un dato che sorprende per questo periodo dell’anno, quando il contante circola meno rispetto alla stagione turistica e il flusso di denaro proveniente da fuori regione è più contenuto. Il taglio da 50 euro, con quello da 20, resta il favorito dai falsari: è abbastanza alto da garantire un buon guadagno, ma non così elevato da insospettire chi lo riceve. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Boom di 50 euro false in Italia, l’allarme sulle banconote: “Come riconoscerle”Un aumento di banconote da 50 euro false in Italia ha causato preoccupazione tra commercianti e clienti.

Tumore al colon, l’allarme: boom di casi tra gli under 50. A cosa fare attenzioneNegli ultimi anni, i casi di tumore al colon tra le persone under 50 sono aumentati in modo preoccupante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Allarme banconote false da 50 euro, boom di segnalazioni nei negozi. Trovati tanti pezzi non autentici; Dividendi d’oro e portafogli miliardari: la grande scommessa delle fondazioni dopo il boom di Borsa; Boom di assunzioni in ristorazione e turismo: ma un lavoratore su due non si trova; Squadra di calcio svedese apre una colletta per ingaggiare l'idolo dei tifosi: boom di adesioni, l'affare si farà.

Allarme banconote false da 50 euro, boom di segnalazioni nei negozi. «Trovati tanti pezzi non autentici»Le cinquanta euro tornano a farsi notare. Non per il loro valore, ma per la qualità della carta. Negli ultimi giorni tra Pescara e l'area metropolitana si moltiplicano le ... ilmessaggero.it

Pizza, la banconota da 50 euro e la truffa del resto ai rider: boom di casi, come funzionaNel Napoletano va in scena la truffa della pizza. In pochi giorni diverse pizzerie, che offrono il servizio di delivery, sono cadute nel tranello. In pratica funziona così. Quasi sempre a tarda ora, ... corriereadriatico.it

Boom di furti delle carte Pokemon da 20.000 euro: l’ultima vittima derubata in autogrill x.com

Allarme banconote false da 50 euro, boom di segnalazioni nei negozi. «Trovati tanti pezzi non autentici» - facebook.com facebook