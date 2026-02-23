Book Pride Playlist Altrecose

Luca Sofri, fondatore del Post, ha presentato il suo nuovo libro Playlist (Altrecose) per la presenza di centinaia di appassionati. La causa di questa iniziativa è l’uscita di una raccolta che raccoglie oltre tremila brani musicali, accompagnati da aneddoti e ricordi personali. Il volume offre uno sguardo autentico sulla musica e i momenti che l’hanno plasmata. La presentazione si è svolta in una libreria di Milano, attirando un pubblico interessato alla cultura musicale.

Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri – e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. L'incontro si svolge all'interno di Book Pride: prima di prenotare il posto in Sala Ottawa, è necessario acquistare il biglietto d'ingresso. Book Pride a Milano, la X edizione tra sguardi al femminile e pluralità. Dal 20 al 22 marzo 2026 il Superstudio Maxi di Milano tornerà a ospitare Book Pride, fiera nazionale dell'editoria indipendente giunta alla decima edizione e organizzata dal Salone del Libro di Torino. Il tema è affidato a una verso di Emily Dickinson, "La sper -