Book Pride Playlist Altrecose

Da ilpost.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Sofri, fondatore del Post, ha presentato il suo nuovo libro Playlist (Altrecose) per la presenza di centinaia di appassionati. La causa di questa iniziativa è l’uscita di una raccolta che raccoglie oltre tremila brani musicali, accompagnati da aneddoti e ricordi personali. Il volume offre uno sguardo autentico sulla musica e i momenti che l’hanno plasmata. La presentazione si è svolta in una libreria di Milano, attirando un pubblico interessato alla cultura musicale.

Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri – e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone.   L'incontro si svolge all'interno di Book Pride: prima di prenotare il posto in Sala Ottawa, è necessario acquistare il biglietto d'ingresso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Playlist (Altrecose), a GenovaA Genova, Luca Sofri presenta il suo nuovo libro,

Playlist (Altrecose), a La SpeziaLa presentazione del libro Playlist di Luca Sofri si è svolta a La Spezia.

50 Ramadan Mistakes That Destroy Your Fast (And You Don't Even Know)

Video 50 Ramadan Mistakes That Destroy Your Fast (And You Don't Even Know)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.