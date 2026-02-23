Bonanni | Corvi-Loftus Cheek era rigore Milan a -10? Non mi stupisce ecco perché…

Massimo Bonanni sostiene che il penalty non sia stato contestabile nel caso Corvi-Loftus Cheek. La sua opinione deriva dall’analisi delle immagini e dai contatti avvenuti in area durante l’azione. Bonanni commenta anche sulla posizione del Milan in classifica, ritenendo normale che sia a -10 punti. La sua analisi si concentra sulle decisioni arbitrali e sul peso delle sanzioni nella corsa scudetto. La discussione si sposta quindi sulle sfide future del campionato.

Massimo Bonanni, intervenuto in giornata su 'TMW Radio', si è espresso sui vari temi calcistici che ci lascia la 26^ giornata di Serie A. In particolare, l'ex calciatore e ora allenatore, si è soffermato sui casi arbitrali di questo turno complicato per la classe guidata da Rocchi. Inoltre, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta Scudetto, praticamente già chiusa. Sugli episodi arbitrali del weekend: "Per me quello fischiato ad Hojlund in Atalanta-Napoli non può mai essere fallo. In Milan-Parma invece ritengo che il contatto Corvi-Loftus Cheek era rigore, mentre il gol di Troilo può essere regolare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Sassuolo, parla Calvarese: “Loftus-Cheek? Secondo me non è fallo, ecco perchè”Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, analizza il gol annullato al Milan nel match contro il Sassuolo, focalizzandosi sulle decisioni arbitrali e sulla presunta mancanza di fallo di Loftus-Cheek.

Milan Parma, paura in campo dopo un brutto scontro Loftus?Cheek e Corvi: il rossonero esce in barella, cosa è successoLoftus si è infortunato durante il match tra Milan e Parma dopo uno scontro violento con Cheek e Corvi.

