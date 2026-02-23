bologna udinese le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il tecnico del Bologna ha deciso di schierare i titolari contro l’Udinese, dopo aver analizzato i recenti risultati e la necessità di rafforzare la difesa. La scelta deriva dalla volontà di ottenere una vittoria davanti al pubblico di casa e migliorare la posizione in classifica. I giocatori si preparano con concentrazione, consapevoli dell’importanza di questa partita. La sfida si gioca tra poche ore e molti tifosi attendono con ansia l’inizio.

Bologna, 23 febbraio 2026 – «Riprendiamoci il Dall’Ara » è lo slogan dichiarato di Italiano (ieri in silenzio come a ogni vigilia della terza partita in una settimana). Ma insieme con il Dall’Ara bisogna riconquistare anche un po’ di classifica. Basta guardare a quella dell’Udinese, avversario dei rossoblù nel ‘Monday Night’, per toccare con mano quanto sia stato disastroso, provvidenziale vittoria di Torino a parte, il cammino dei rossoblù in campionato da dicembre ad oggi. Pur tra i loro saliscendi di rendimento (alle vittorie con Verona e Roma sono seguite le recenti sconfitte con Lecce e Sassuolo) i friulani hanno un solo punto in meno dei rossoblù: 32 contro 33. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna vs Udinese, ventiseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaBologna e Udinese si sfidano nella ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, con il motivo principale che spinge entrambe le squadre: i padroni di casa cercano di ottenere punti preziosi per avvicinarsi all’Europa, mentre gli ospiti vogliono consolidare la salvezza.

Bologna Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tvBologna si prepara ad affrontare l’attesissima sfida contro Inter, un match che promette emozioni e colpi di scena.

