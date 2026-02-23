Bologna-Udinese il pronostico | Orsolini sa come far male ai friulani

Orsolini ha segnato più gol contro l'Udinese rispetto a tutte le altre squadre, dimostrando la sua abilità contro i friulani. La sua presenza in campo spesso si traduce in azioni decisive, come dimostra la recente partita in cui ha causato più di un problema alla difesa avversaria. Questa tendenza rende il suo ruolo ancora più importante nella sfida di domenica, quando i bianconeri affronteranno la squadra di casa. La partita promette di essere combattuta e ricca di emozioni.

Il Bologna ospita l'Udinese al Dall'Ara per il posticipo della 26esima giornata di Serie A: fischio d'inizio lunedì alle 20.45. La squadra di Italiano arriva dall'1-0 contro il Brann nell'andata dei playoff di Europa League, gli uomini di Runjaic hanno invece perso 2-1 nell'ultimo turno di campionato: è il secondo ko di fila dopo quello rimediato con il Lecce. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Bologna-Udinese. Il Bologna ha perso le ultime quattro gare al Dall'Ara in campionato e potrebbe subire cinque ko casalinghi di fila per la seconda volta nella sua storia in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: Coppa Italia, Juventus ai quarti con 2-0 all’Udinese: primo ko stagionale per i friulani in trasferta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pronostico Bologna-Udinese | Serie A 2025/26; Pronostico Bologna-Udinese quote della 26ª giornata di Serie A; Pronostico Bologna-Udinese: analisi, quote e consigli; quote Bologna Udinese: il pronostico sui felsinei.

Serie A, Bologna-Udinese: il pronostico cade su...Il Bologna, dopo ben quattro ko consecutivi in serie A, nell’ultimo turno è tornato a vincere in campionato battendo il Torino, a Torino, per 2-1. Subito prima gli emiliani avevano vinto anche a ... tuttosport.com

Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'AraDopo il successo europeo che sembra aver segnato una svolta per i rossoblù, il Bologna ospita l'Udinese nel monday night che chiuderà. tuttomercatoweb.com

BOLOGNA-UDINESE, COSTANZA E FAME Alla solita domanda del titolo, e cioè "cosa aspettarsi da Bologna-Udinese", questa sera diamo direttamente la risposta. Le parole d'ordine per il posticipo di domani sera in quel del Dall'Ara tra i Rossoblù e i friulani - facebook.com facebook