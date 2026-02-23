Bologna spezzato l' incantesimo al Dall' Ara | Bernardeschi dagli undici metri condanna l' Udinese

Bernardeschi ha segnato il rigore decisivo nel secondo tempo, ponendo fine alla serie di risultati positivi dell’Udinese. La causa è stata una trattenuta su un giocatore in area, che ha portato all’assegnazione del penalty. Il gol ha portato il Bologna alla vittoria, interrompendo una fase di risultati altalenanti. L’episodio ha cambiato le sorti della partita, lasciando gli ospiti senza punti. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

Bologna-Udinese 1-0 Marcatore: 30' st Bernardeschi (rig.) Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 6, Vitik 6, Lucumi 6, Miranda 6 (37' st Zortea sv); Freuler 6, Pobega 6 (11' st Moro 6); Orsolini 5.5 (11' st Bernardeschi 7), Sohm 5.5, Castro 6.5 (40' st Dallinga sv), Rowe 6 (11' st Cambiaghi 6). In panchina: Pessina, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Helland, Ferguson, Odgaard. Allenatore: Italiano 6.5. Udinese (3-5-2): Okoye 6; Kabasele 5.5 (35' st Gueye sv), Kristensen 6, Solet 6 (10' st Bertola 6); Ehizibue 6, Piotrowski 6, Karlstrom 5 (35' st Zarraga sv), Atta 6, Zemura 6.