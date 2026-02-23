Bologna Marathon dove passa domenica 1 marzo 2026 | i percorsi

La Bologna Marathon si terrà domenica 1 marzo 2026, dopo che l’organizzazione ha deciso di confermare il percorso storico, partendo da via Irnerio alle 9. La gara attirerà migliaia di corridori da tutta Italia, pronti a sfidare i 42 chilometri e 195 metri attraverso le vie della città. La presenza di molti appassionati lungo il tracciato contribuirà a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente. I dettagli sul percorso sono stati condivisi nelle ultime settimane.

Bologna, 23 febbraio 2026 – Ritorna sempre più forte la Termal Bologna Marathon (domenica primo marzo alle 9 da via Irnerio). Sold out le tre distanze competitive (42, 30 e 21 chilometri): gli organizzatori sperano di arrivare a 3.000 partecipanti per la City Run da 5 km in partenza invece da via Rizzoli che quest'anno raccoglie fondi per la ricerca universitaria in partnership con l'Ateneo invece che da via Irnerio per le altre gare (arrivo poi in piazza Maggiore). Tante le strade chiuse e i divieti di sosta lungo tutto il percorso della maratona, che dopo i primi 8 km in centro, uscirà verso sud-est fino a lambire San Lazzaro per poi piegare verso la zona di via dell'Industria, l'area della Fiera e Corticella.