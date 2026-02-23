Bologna box auto a 80mila euro | allarme parcheggi esplosivo

Bologna: 80mila euro per un box, la caccia al parcheggio si fa disperata. Bologna e l’Emilia-Romagna stanno vivendo una crisi dei parcheggi senza precedenti. I prezzi per l’acquisto di un box auto o di un posto auto sono schizzati alle stelle, rendendo quasi impossibile per molti cittadini trovare un posto dove parcheggiare. A Bologna, un box auto può costare fino a 80mila euro, mentre un posto auto arriva a 40mila. La situazione non è migliore nelle altre città della regione, con Rimini, Ferrara e Modena che seguono a ruota. Anche l’affitto di un garage è diventato proibitivo, con liste d’attesa lunghe e prezzi che raggiungono i 600 euro al mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Quanto costa un garage a Bologna e in Emilia-Romagna? A peso d’oro, anche l’affitto; I prezzi dei garage salgono ancora; Box e posti auto sono il vero affare d'oro a Roma. Ecco i nuovi prezzi, quartiere per quartiere; Prezzi dei box in aumento del 2%. I dati città per città.

Quanto costa un garage a Bologna e in Emilia-Romagna? A peso d’oro, anche l’affittoIl capoluogo di regione stacca tutti con 80mila euro. Poi Rimini, Ferrara e Modena. Sotto le Due Torri, locazioni per un box auto da 300 euro al mese, ma le autorimesse hanno lunghe liste d’attesa ... ilrestodelcarlino.it

I prezzi dei garage salgono ancoraSecondo di Tecnocasa, nella prima parte del 2025 nelle grandi città i prezzi dei box sono in aumento del 2%, i posti auto dell’1,2% ... bolognatoday.it

