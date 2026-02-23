Bimbo trapiantato nasce una Fondazione La mamma | Affinché nessuno dimentichi

La nascita di una fondazione nasce dalla storia di un bambino trapiantato, che ha commosso molti. La madre insiste sull’importanza di ricordare Domenico e di prevenire simili tragedie in futuro. La nuova organizzazione mira a sensibilizzare le persone e a sostenere le famiglie coinvolte. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo e promuovere azioni concrete per tutelare i più piccoli. La fondazione intende agire come punto di riferimento in questa battaglia.

"Ho sempre detto che non bisogna dimenticare Domenico, la sua storia, e soprattutto che non accada più a nessun bambino. Questo è lo scopo della Fondazione". Lo ha detto Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo morto al Monaldi dopo l'intervento di trapianto al cuore andato male, dopo essere stata dal notaio Roberto Dante Cogliandro per dare vita alla Fondazione che porta il nome di suo figlio. La signora ha sottolineato che la Fondazione nasce perché quanto capitato a suo figlio "non accada più – ha detto – a nessun altro bambino e che nessun'altra famiglia provi il dolore che stiamo provando noi in questo momento.