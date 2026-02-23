Bimbo Napoli | indagati salgono a 7 chiesto incidente probatorio

L’indagine sulla morte del piccolo Domenico si amplia con sette persone iscritte nel registro degli indagati, dopo che il bambino di due anni ha perso la vita all’ospedale Monaldi di Napoli. La causa principale è il danno al cuore trapiantato, che ha portato alla sua scomparsa. Le autorità hanno inoltre richiesto un incidente probatorio per chiarire i dettagli di questa vicenda. Le indagini continuano per fare luce su quanto accaduto.

Napoli, 23 feb. (askanews) – Sale a sette il numero delle persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi deceduto presso l'ospedale Monaldi di Napoli lo scorso sabato dopo aver subito il trapianto di un cuore risultato danneggiato. La procura della Repubblica partenopea ha iscritto nel registro degli indagati anche una dirigente medico del nosocomio. Il reato contestato è passato, dopo il decesso del piccolo, da lesioni colpose a omicidio colposo. I magistrati hanno anche avanzato la richiesta di procedere con incidente probatorio al momento dell'autopsia e della perizia medico legale che verranno fatte sul corpicino.