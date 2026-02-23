Bimbo morto per il cuore bruciato salgono a 7 i medici indagati La famiglia | Omicidio volontario – Il video

Domenico è morto a causa di un cuore danneggiato durante l’intervento, e questa vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sette medici dell’ospedale Monaldi di Napoli. La famiglia accusa un omicidio volontario, sostenendo che le cure ricevute siano state responsabili della morte del bambino. Le indagini puntano a chiarire i dettagli di un intervento che si è concluso tragicamente, con nuovi elementi emersi dai referti medici.

I medici dell’ospedale Monaldi di Napoli che hanno operato Domenico, il bambino morto sabato dopo il trapianto di un cuore “bruciato”, vanno indagati per omicidio volontario e non per omicidio colposo. È quanto chiede ora la difesa della famiglia del bambino. «A parere di questa difesa la condotta omissiva posta in essere dopo l’operazione andata male e il fatto che fino al 6 febbraio non si sia fatto praticamente nulla per valutare delle ipotesi di terapie alternative comporta il dolo eventuale e quindi la variazione del titolo di reato da omicidio colposo in omicidio volontario »: così questa mattina il legale Francesco Petruzzi ha spiegato la richiesta di riqualificazione del reato per gli indagati, nel frattempo saliti da sei a sette dopo l’iscrizione nell’elenco anche di un dirigente medico del Monaldi. 🔗 Leggi su Open.online

Bimbo con cuore "bruciato", sequestrati cellulari dei 6 medici indagati, legale della famiglia: "Si proceda per omicidio colposo"Un bambino con il cuore danneggiato ha portato all’ispezione dei cellulari di sei medici coinvolti nel caso.

Bimbo col cuore bruciato morto a Napoli, ipotesi di omicidio volontario: "Accettato il rischio che morisse"Un bambino con il cuore bruciato è morto a Napoli a causa di un sospetto di omicidio volontario.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Bambino morto per trapianto di cuore fallito, le tappe della vicenda; Il piccolo Domenico è morto. La mamma: Voglio giustizia, voglio tutta la verità; Bambino muore a 15 mesi per ingestione di cocaina: madre sotto accusa a Vasto; La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più.

Il legale della famiglia di Domenico, il bimbo morto per il cuore danneggiato: La sua cartella clinica è incompleta. Chi sono i sei indagatiIl legale della famiglia di Domenico, il bimbo morto per il cuore danneggiato: La sua cartella clinica è incompleta ... blitzquotidiano.it

Bimbo morto dopo il trapianto, il chirurgo lavorò a lungo al Sant'OrsolaSfiora l'Emilia Romagna l'indagine sulla morte a Napoli del piccolo Domenico, il bimbo di due anni deceduto per le conseguenze di un trapianto di cuore. Come riporta Repubblica, tra i sei indagati del ... rainews.it

IL DRAMMA DI VIA GENOVA- IL BIMBO DI 4 ANNI MORTO IN CASA. LE MANOVRE DISPERATE DI PAPÀ STEFANO E MAMMA ELEONORA, RIPETUTE DAI SOCCORRITORI, INUTILI - facebook.com facebook

Un bimbo di circa 5 anni è morto, soffocato da un boccone, ieri sera, a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari. La tragedia, secondo i primi accertamenti, è avvenuta alle 20,30. Sul posto, chiamati dai genitori, sono arrivati i medici del 118 che hanno tent x.com