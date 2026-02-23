Bimba morta a Vernio conducente indagato per omicidio colposo

Un incidente a Vernio ha causato la morte di una bambina, portando all’iscrizione nel registro degli indagati del conducente del veicolo coinvolto. La tragedia si è verificata ieri sera a Le Piana, quando il bambino è stato investito mentre attraversava la strada. La sindaca Maria Lucarini ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino durante i funerali, che si terranno non appena verrà comunicata la data ufficiale.

La sindaca di Vernio Maria Lucarini proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali della bambina tragicamente scomparsa nel fatale incidente avvenuto ieri sera a Le Piana, non appena sarà stabilita la data. Questi gli ultimi sviluppi in merito alla morte della piccola Nadia, la bambina di tre anni di origini africane che ha perso la vita nel tardo pomeriggio dello scorso 22 febbraio a Vernio, dopo esser stata investita da un'auto mentre tornava a casa con la madre dalla Festa della Polenta. Alla guida dell'automobile c'era un giovane di 25 anni, il quale secondo una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe visto comparire la bimba davanti all'improvviso e non sarebbe riuscito a evitare l'impatto.