Bimba di 3 anni lascia la mano della mamma per strada finisce in tragedia

Da caffeinamagazine.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo aver lasciato la mano della mamma e attraversato la strada, dove è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto domenica sera in una zona trafficata, dove le auto transitano frequentemente. La famiglia si trovava fuori casa per una passeggiata, ma un attimo di distrazione è stato fatale. La piccola è stata soccorsa immediatamente, ma le ferite sono risultate troppo gravi.

Tragedia in Italia, un incidente è costato la vita a una bambina di circa tre anni. La piccola è morta dopo essere stata investita da un’auto nella serata di domenica 22 febbraio. Un dramma che ha sconvolto la comunità e lasciato sgomenti familiari e residenti. L’incidente è avvenuta sotto gli occhi della mamma, che non ha potuto fare niente. L’allarme a Vernio, provincia di Prato, è scattato immediatamente e sono stati attivati i soccorsi. I sanitari del 118 giunti hanno tentato a lungo di rianimare la bambina, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La madre ha accusato un malore durante le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Auto esce di strada e finisce in bilico su un dirupo: salvati papà, mamma, neonato e bimba di 2 anniTre carabinieri liberi dal servizio hanno assistito una famiglia a Cerreto Laghi, coinvolta in un incidente stradale.

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, prima della tragedia la mamma stava cercando di cambiare vita: i dettagliUna bambina di due anni è morta a Bordighera, e la causa sembra essere legata a problemi di salute e difficoltà economiche della famiglia.

Les Sultans (1966) Philippe Noiret, Gina Lollobrigida, Daniel Gélin

Video Les Sultans (1966) Philippe Noiret, Gina Lollobrigida, Daniel Gélin

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.