Bimba di 3 anni lascia la mano della mamma per strada finisce in tragedia

Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo aver lasciato la mano della mamma e attraversato la strada, dove è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto domenica sera in una zona trafficata, dove le auto transitano frequentemente. La famiglia si trovava fuori casa per una passeggiata, ma un attimo di distrazione è stato fatale. La piccola è stata soccorsa immediatamente, ma le ferite sono risultate troppo gravi.

Tragedia in Italia, un incidente è costato la vita a una bambina di circa tre anni. La piccola è morta dopo essere stata investita da un'auto nella serata di domenica 22 febbraio. Un dramma che ha sconvolto la comunità e lasciato sgomenti familiari e residenti. L'incidente è avvenuta sotto gli occhi della mamma, che non ha potuto fare niente. L'allarme a Vernio, provincia di Prato, è scattato immediatamente e sono stati attivati i soccorsi. I sanitari del 118 giunti hanno tentato a lungo di rianimare la bambina, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La madre ha accusato un malore durante le operazioni di soccorso.

