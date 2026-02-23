Big Pharma e farmacie la legge che le fa guadagnare a spese di tutti

La nuova legge approvata ha portato a un aumento della spesa sanitaria di 270 milioni di euro all'anno, poiché favorisce le farmacie e le aziende farmaceutiche. La misura, voluta dal sottosegretario con un passato nel settore, permette a queste strutture di ottenere maggiori profitti a discapito di altre aree della sanità pubblica. Molti operatori sanitari contestano questa scelta, che rischia di indebolire i servizi offerti ai pazienti. La questione ora diventa un punto caldo nel dibattito politico.

La Sanità è sottofinanziata, ma il governo ha trovato il modo di mandare la spesa per i farmaci fuori controllo. Nei primi 9 mesi del 2025 abbiamo speso 18,42 miliardi di euro, superando di 2,85 miliardi il limite fissato (qui). Gli addetti ai lavori la spiegano così: è colpa dei nuovi farmaci costosi e dell’invecchiamento della popolazione, un problema comune ad altri Paesi con un sistema sanitario pubblico. Ma siamo sicuri che lo Stato stia spendendo i nostri soldi con la dovuta attenzione? Perché se si spende male da una parte, mancano poi risorse dall’altra. Una quota rilevante della spesa pubblica per la salute è proprio destinata ai farmaci: il 15,3% del Fondo sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La Legge di Bilancio trasforma le farmacie in presìdi del Servizio sanitario nazionale, ma non tutti i test saranno gratuiti. L’analisi di Milena Gabanelli spiega cosa cambierà davvero per i cittadiniLa recente Legge di Bilancio mira a potenziare il ruolo delle farmacie come presìdi del Servizio sanitario nazionale, introducendo nuove possibilità di accesso ai test diagnostici.

Liam Neeson: “Non sono no-vax. Critico Big Pharma, mai stato contro le vaccinazioni”Liam Neeson, noto attore britannico, è protagonista di una recente polemica legata alla sua partecipazione come narratore nel documentario ‘Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed’.

