Biella mercato in crisi | 4.500 euro al giorno a rischio

Il calo delle vendite ha portato a una perdita di circa 4.500 euro al giorno nel mercato di Biella, causato dalla diminuzione dei clienti e dalle promesse non mantenute sulla riqualificazione degli spazi. I commercianti lamentano una mancanza di sostegno e di iniziative concrete che possano rivitalizzare il settore. La situazione mette a rischio diversi posti di lavoro e la vivacità della zona commerciale. La crisi si fa sentire in modo sempre più forte nelle strade centrali.

Biella, il mercato in bilico: tra parcheggi e promesse non mantenute. Biella si trova di fronte a una crisi che minaccia di spezzare il legame tra la sua amministrazione e i commercianti locali. La giunta guidata dal sindaco Marzio Olivero ha deciso di spostare il mercato cittadino dal suo attuale sito in piazza Falcone al centro della città, una mossa che ha scatenato una tempesta di proteste tra gli ambulanti. La decisione, presentata come un progetto di riqualificazione urbana, rischia di colpire duramente una comunità di commercianti che sentono di essere stati ignorati e sottovalutati. Al centro della polemica c’è Giuseppe Volpi, un produttore agricolo e ambulante di 78 anni che, insieme a molti suoi colleghi, esprime preoccupazioni profonde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

