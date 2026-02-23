Biblioteche in gioco appuntamento a Terranuova sabato 28 febbraio

Il festival “Biblioteche in gioco” si svolge a Terranuova il 28 febbraio, perché le biblioteche locali vogliono coinvolgere tutta la comunità. L’evento, rivolto a persone di tutte le età, offre giochi e attività per promuovere la lettura e la cultura. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque desideri scoprire nuovi modi di vivere la biblioteca. Saranno presenti laboratori e appuntamenti pensati per famiglie e studenti di ogni età.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – . Evento aperto ad un pubblico dai 10 ai 90 anni. La biblioteca Le Fornaci si prepara a cambiare volto per un pomeriggio, trasformandosi in un laboratorio di socialità e gioco intelligente. Sabato 28 febbraio, dalle 15 alle 19, gli spazi di piazza Le Fornaci ospiteranno " Biblioteche in gioco", un appuntamento dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo che punta a scardinare l'immagine della biblioteca come luogo di solo studio per restituirla alla cittadinanza come un moderno hub sociale. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra le associazioni ValDungeon APS, ente capofila del progetto, From Beyond APS e Kraken APS, unite dall'intento comune di promuovere il gioco analogico come strumento di crescita e inclusione.