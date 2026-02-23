Biblioteca museo Luigi Pirandello iniziato il trasferimento al Palacongressi

Le operazioni di trasferimento della Biblioteca museo regionale Luigi Pirandello sono iniziate oggi. La causa è la conclusione dei lavori di ristrutturazione nel Palacongressi del Villaggio Mosè, dove la struttura troverà la sua nuova sede. Il trasporto dei volumi e delle attrezzature coinvolge diversi operatori, che stanno lavorando per completare il trasferimento senza intoppi. La nuova posizione mira a migliorare l’accesso ai visitatori e a valorizzare il patrimonio culturale.

Il progetto, voluto dal direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, mira a creare un polo culturale interamente dedicato alla figura e all’opera del grande drammaturgo agrigentino. L’obiettivo è quello di riunire in un unico luogo le attività di studio, conservazione e divulgazione legate a Pirandello, rendendo il patrimonio librario più accessibile e valorizzato. Il trasferimento consentirà anche un risparmio economico, poiché i locali di via Imera – attuale sede della biblioteca – sono in affitto. La nuova sistemazione offrirà spazi più moderni, funzionali e facilmente raggiungibili, soprattutto per le scolaresche e i visitatori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

