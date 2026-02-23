Biathlon l’Italia conquista a Milano Cortina il primo oro olimpico con Lisa Vittozzi La staffetta mista è argento

Lisa Vittozzi ha vinto il primo oro olimpico per l’Italia nel biathlon a Milano Cortina 2026, grazie alla sua prestazione nella 10 km pursuit femminile. La vittoria arriva dopo una gara intensa, in cui ha superato le avversarie con una scelta strategica di tiro e velocità. La medaglia d’argento nella staffetta mista conferma la forza del team italiano, composto da quattro atleti. L’evento segna un momento storico per lo sport italiano.

L’ Italia del biathlon torna dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il primo oro della storia, conquistato da Lisa Vittozzi nella 10 km pursuit femminile, e con l’argento della staffetta mista, composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e la stessa Lisa Vittozzi. Gli azzurri hanno chiuso al quarto posto nel medagliere del biathlon, alle spalle della Francia, dominatrice con 6 ori, 4 argenti e 3 bronzi, della Norvegia, seconda con 3-5-3, e della Svezia, terza con una medaglia per ciascun metallo. Alle spalle dell’Italia, con un bronzo a testa, Bulgaria, Cechia, Finlandia e Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

Biathlon staffetta mista Milano Cortina 2026: Italia d’argento con Vittozzi decisivaL’Italia sale sul podio nella staffetta mista di biathlon a Milano Cortina 2026.

Lisa Vittozzi Oro Storico a Milano Cortina 2026: Primo Titolo Olimpico Biathlon ItaliaLisa Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia nel biathlon a Milano Cortina 2026.

VITTOZZI STORIA PURA A MILANO-CORTINA 2026: “VOLEVO MOLLARE”… POI L’ORO OLIMPICO NEL BIATHLON!

